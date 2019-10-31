小心選舉詐財！台中市有民眾接獲疑似參選人「借錢」周轉的電話，立刻向警方報案，凍結詐騙帳戶，經警方迅速處理，幸好沒有損失。（盧金足攝）

「我是二姊啦！方便25萬周轉？」距離明年投票剩70餘天，台中西屯區一名周姓民眾接獲疑似參選人「借錢」周轉的電話，因市議員黃馨慧大家都親切叫她「二姊」，周姓民眾不疑有他，匯款後求證才恍然驚覺「被詐騙」，緊急報案並凍結詐騙帳戶，幸好沒有金錢損失，黃馨慧強調，從政20年，選舉一定依法申請政治獻金專戶，絕對不會和朋友借錢，選舉詐騙歪風再起，呼籲民眾提高警覺、接獲疑似「金錢借貸」電話盡速報警處理。

日前周女接獲詐騙電話，第一通電話對方聲音沙啞自稱是「二姊」，表示是因為她多了一支電話號碼，以後可以私聯

；隔日，這名自稱是「二姊」的人，打來第二通電話，還說「資金不足」希望借款25萬方便周轉。

周女馬上去匯款後對方又來討錢，讓她察覺有異，立即去電黃馨慧服務處求證，經過祕書提醒調「二姊」姐從來不會借錢」才驚覺被騙，立刻向台中市警察局第六分局市政派出所報案、凍結詐騙帳戶，經警方迅速處理，幸好沒有損失。

黃馨慧指出，選舉期間假冒參選人打電話向民眾借錢，以前就常聽聞，隨著選舉投票日接近，有可能詐騙案愈來愈多

，除了提醒自己好友不要上當受騙外，也呼籲民眾匯款前、務必詳查確認收款對象，避免財物損失。

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(中時 )