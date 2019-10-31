武陵農場銀杏的綠葉在入秋後如漸轉色，金黃扇葉在陽光照耀下，更顯耀眼。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場銀杏林集中在南谷桃花莊、行政中心旁及高山植物園。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場於海拔約2000公尺種植杭菊，目前已進入盛開採收期。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場推出「採杭菊」體驗，帶領遊客前往平日不對外開放的花田區，迎著撲鼻清香，體驗採花樂趣。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵高山杭菊引自雪山溪純淨溪水灌溉，圓球狀花朵既夢幻又療癒。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵高山杭菊引自雪山溪純淨溪水灌溉，圓球狀花朵既夢幻又療癒。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

秋天是落葉喬木轉色季節，武陵農場銀杏林已悄悄泛黃，包括南谷桃花莊、行政中心旁、高山植物園都有綠葉開始轉色，園方估計全部轉變期約在12月初前後。此外，武陵杭菊也進入採收期，廣達2公頃花田盛開黃、白球狀花朵，園方趁勢推出杭菊採摘體驗半日遊程。

武陵農場四季皆美，秋天氣溫舒爽宜人，農場特別規劃體驗行程，包括旅遊達人強力推薦的「桃山步道漫活享受芬多精」，以及親臨農場的「採杭菊」。早上輕裝漫遊步道，下午親手採收黃白杭菊，一天即能完整體驗武陵絕美風光和採收農場自產熱銷高山杭菊的樂趣。

副場長胡發韜表示，武陵四秀「桃山、喀拉業山、池有山、品田山」向來是登山客最愛，桃山瀑布則是一般遊客輕裝即可抵達的勝景，沿途一路吸收大自然賜予的芬多精，藉由農場安排中型遊巴接送，上午幾個小時就能完成一趟「桃山步道漫活享受芬多精」之旅。

武陵得天獨厚的地理與氣候條件，讓種植於海拔約2000公尺的杭菊極少受病蟲害影響。胡發韜指出，武陵高山杭菊引自雪山溪純淨溪水灌溉，以自然農法栽培，目前面積約2公頃，經SGS超過300項農藥檢驗皆為零檢出，是極受遊客喜愛的熱銷農產品，產期預計到11月中旬。

園方出動遊園巴士，接送遊客前往平日不對外開放的花田區，除欣賞沿途農場風光，並開放遊客穿梭花叢，迎著撲鼻清香，一邊欣賞盛開中的黃、白色杭菊，一邊體驗採花樂趣。

(中時 )