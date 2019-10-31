去年第29屆金曲獎以《幹大事BIG THING》奪得最佳演唱組合獎項的嘻哈團體「頑童MJ116」，去年在小巨蛋登台演唱，負責搖滾區驗票的李姓工作人員卻私下與友人向粉絲收受1500元後放行入場，17位粉絲「嗨」後，卻發現在有收到到隨票贈送的周邊商品，主辦單位接到反映提告，台北地檢署認定李男2人涉詐欺罪，但因2人認罪且賠償，給予緩起訴處分。

「頑童MJ116」去年首度在小巨蛋開唱，舉行一連三場《幹大事》演唱會，演唱會售票價格自690元到2690元不等，最貴的搖滾區要價2690元。

不過，負責驗票的李姓男子，卻事先向賴姓女友人表示可以協助偷偷放行進入搖滾區，但每人要付1500元。賴女於是又告訴余姓女子、黃姓男子，余、黃於是開始向粉絲「賣票」，余女以1500元「原價」賣出4張，黃男則抬高到2500元賣出6張，李男則自行放進7名友人進場。

主辦單位回饋粉絲的周邊商品可憑票領取，但是經李男放行的粉絲不知買的根本是李男中飽私囊的「票」，向主辦單位抱怨沒拿到「實體票」，沒辦法兌換商品，李男的犯行才曝光。

主辦單位向北檢提告詐欺，經檢方移付調解，李男、余女各賠主辦單位20萬元，檢方考量2人已經認罪且賠償損失，以各支付公庫2萬元為條件，緩起訴1年。

(中時 )