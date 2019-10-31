前行政院長賴清德本週六傳將出席民進黨台南市第5選區立委林俊憲競選總部成立，且和蔡英文總統首度同台；賴清德真正掃街輔選行程明天啟動，一連三天，輔選行程以新系居多；本週五集中台北市及新北市選區，不過第一場掃街行程留給初選期間力挺並冒雨陪同他拉票的台北市議員高嘉瑜。

賴清德上週六探視民進黨新北市立委余天的女兒余苑綺，隔天去彰化參加競選連任的立委黃秀芳的萬聖節泡泡派對，但是這兩場皆屬於暖身行程，明天開始進入掃街活動。

明天上午先到內湖五分市場，陪同參選台北市第四選區的高嘉瑜菜市場掃街，再陪同為尋求台北市第一選區立委連任的新潮流系吳思瑤，參加北投溫泉季，下午轉戰新北市，為新北市第十一選區張銘祐輔選。

週六、日集中台南及高雄，週六上午出席台南第五選區立委林俊憲的蔡英文、林俊憲聯合競選總部成立大會，下午陪同初選期間曾被週刊拍到與賴清德一起出入北市台南辦公室的新系劉世芳，到高雄左營黃昏市場掃街。

週日上午再轉往台南，參加立委郭國文南北門區聯合競選總部暨後援會成立， 傍晚再赴高雄出席新系立委李昆澤音樂會 。

賴清德目前輔選行程皆由黨中央組織部安排，黨內人士表示，黨中央會是參選人需求擬出來，再配合賴清德時間敲定。

(中時 )