尖峰時段車輛繞行平面道路約可減少6分鐘！地方引頸期盼的台74線增設大里十九甲北出匝道計畫，可行性評估報告獲中央原則性通過。市府交通局長葉昭甫感謝中央支持，將在收到正式公文後修正報告書，報請交通部核定。後續市府將協助用地取得，由中央設計及施工，盼盡速完工通車，讓大台中交通路網更完善。

近年屯區人口數大幅成長，現有匝道不敷使用，常造成交通壅塞，在地民眾對增設匝道殷切期盼，昨日公路總局召開台74線增設十九甲匝道審查會，邀請專家學者及市府與會，會議結論原則通過，市府需依審查意見修正。

葉昭甫說，台74線是台中都會區重要交通動脈，太平及大里區無完整上下匝道，造成民眾繞行不便，市府規畫在十九甲地區立善橋附近增設一座北上出口匝道，於2015年啟動可行性評估作業。

期間依公路總局要求補充水理分析報告，經多年、多次開會討論修正內容，終獲中央支持，未來匝道完工通車後，尖峰時段車輛繞行平面道路約可減少6分鐘，太平、大里區交通將更便利。

葉昭甫強調，完善台74線服務功能是在地關切議題，目前大里霧峰草湖匝道及六順橋南入匝道已獲中央核定，十九甲北出匝道也審查通過，東區、太平、大里及霧峰等地區路網更完整，促進區域發展。

(中時 )