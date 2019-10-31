大政治大爆卦-無色覺醒》沒市長沒預算 綠議員作秀乾領薪？ 14:092019/10/31 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市議會31日上午市政總質詢，下午是明年度總預算交付審查，由於高雄巿長韓國瑜請假，民進黨議員揚言拒審，還製作韓的人型立牌放在議事廳內，國民黨議員則反諷，綠營議員將議場當秀場，把議員當演員。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #預算 也許您會感興趣 推薦閱讀 《大政治大爆卦─無色覺醒》綠色執政跳票保證？扭轉低薪、電費不漲…如今聽來像笑話？ 14:162019/10/27 政治 加強服務 嘉市長照中心明年升格 04:102019/10/30 地方新聞 大學入學申請吵不完 林奕華凍結預算提改善方案 08:402019/10/30 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》賭盤讓票不符民調 綠又推給阿共仔陰謀？ 14:102019/10/30 政治 預算超過32億 稻農補助明年升級 15:482019/10/30 生活 政院明擬通過2500億F-16V軍購預算 19:192019/10/30 政治 政院採購F-16V戰機2,500億特別預算案 明日通過 19:512019/10/30 財經 F-35大降價 藍委批蔡不敢殺價 01:102019/10/31 政治要聞 政院通過 2472億F-16V預算 13:402019/10/31 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐！韓蔡差距變化 網喊：有點扯 - 政治 綠營瘋傳大選試算 高嘉瑜爆韓蔡最終結局 - 政治 小英民調真告急？網分析揭民進黨驚人操盤... - 政治 曾是扁迷英粉！深綠司機4理由改挺韓 - 政治 驚傳遭柯P愛將性騷擾 學姐不安驚問：「你為什麼要關門！」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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