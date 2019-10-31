高雄市議會31日上午市政總質詢，下午是明年度總預算交付審查，由於高雄巿長韓國瑜請假，民進黨議員揚言拒審，還製作韓的人型立牌放在議事廳內，國民黨議員則反諷，綠營議員將議場當秀場，把議員當演員。

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(中時電子報)