李小璐伸手撫摸PG One下巴。（圖／翻攝自秒拍）

金馬影后李小璐2年前和嘻哈歌手PG One鬧出緋聞，兩人當時否認，昨(30日)卻流出多支親密影片，除了兩人玩手指舞最後親吻外，還有李小璐親密撫摸PGOne下巴，最後十指交纏的放閃片。PG One昨發文批：「為什麼去年在抖音拍的視頻沒有任何外傳的前提下會被放出來還沒有logo」，暗指該平台有內鬼，稍早抖音回應：「不存在抖音員工從後台下載草稿箱里傳視頻的可能」，至於影片到底如何流出？抖音還在查。

昨李小璐和PG One熱戀影片瘋傳，PG One昨出聲承認和李小璐曾有感情，但認為自己被人陷害，「你們真的天真以為某些人可憐至極？這可怕的圈子你們想像不到。為什麼去年在抖音拍的視頻沒有任何外傳的前提下會被放出來還沒有logo？為什麼我名字一直上不了熱搜這次突然上了？」賈乃亮姊姊則反批PG One抹黑，揚言將為此提告。

據《新京報》報導，網傳影片有抖音員工私自從當事人的草稿箱下載，再放到網上流傳，對此，抖音官方稍早澄清傳聞不實，「草稿影片不會上傳到運營審核後台，所以運營審核後台沒有任何草稿影片」，否認是員工濫用系統後台侵害使用者隱私，公司目前還在追查流出主因。

(中時電子報)