總是聽人說「飯後一根菸，快樂似神仙」，不知不覺自己也跟著這句話照做？台灣社交文化菸酒不離手，飯後抽上一根交際菸，感覺比平常更舒適痛快，為什麼呢？其實這種「飄飄欲仙」的感覺是因為吃飽後，身體中的血液向消化系統集中，大腦相對缺氧產生的錯覺。疏不知道這時後抽菸，對身體的危害比平常更大！

香菸本身含有色素、尼古丁、鏈烷烴、類脂物質等物質，在燃燒過程又會陸續產生多達3000多種化學物質不等，其中尼古丁、焦油和一氧化碳對人體的危害最大。但又為何吃完飯後抽菸更傷身體呢？主要是因為吃飽後，為了增進腸胃蠕動，血液會集中到消化系統，血管會擴張。在此刻吸菸的情況下，對香菸產生的有害物質反而更容易吸入體內。

在飯後吸菸也會抑制激素分泌，妨礙食物消化而影響營養吸收。同時還會對胃黏膜造成受損，恐引發十二指腸、胃部潰瘍，嚴重更有罹患胃癌的風險。

飯後吸菸也會抑制激素分泌，妨礙食物消化而影響營養吸收。同時還會對胃黏膜造成受損，恐引發十二指腸、胃部潰瘍，嚴重更有罹患胃癌的風險。（圖／shutterstock）

至於令吸菸者感到「飄飄然」的原因並不是酒足飯飽後的舒坦，而是腦中血液相對缺氧，又被有毒物質刺激所形成的反應。同理，在早晨剛起床時，來一根菸也相當傷身。因為身體功能才剛從休息中打開，吸入有毒物質會刺激到支氣管，可能誘發呼吸道等疾病。

如果您身邊也有「老菸槍」朋友的話，一定要提醒他們「飯後一根菸，死神在身邊」，請改掉這小小的習慣，當然能戒除更好。

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(中時電子報)