哇！下大雨了，怎麼辦？！

沒有關係，我有帶傘可以和你共用。

圖/李奇提供

那太好了！讓我來幫你撐傘。

謝謝！

圖/李奇提供

嘩！

圖/李奇提供

「小魚vs小櫻」這樣也能抝

「小魚vs.小櫻」哪隻更好笑！？

「李奇」天馬行空藝術創作者

漫畫及各類型著作出版七十餘本

音樂創作、製作、出版發行共160多張專輯

個人原創詞曲音樂代表作:《台灣有你真好》

(中時 )