僑愛社區擠滿歡迎韓國瑜的支持群眾。(林宏聰攝)

韓國瑜桃園傾聽之旅第四站到大溪僑愛活動中心，與民眾舉行見面會。韓國瑜說，來到僑愛心情很激動，這趟南部土地傾聽之旅，今天到桃園終於跨進眷村，過去的選舉都是從北往南，從台北看天下，應該從南部開始，哪個地方經濟發展落後，偏僻遙遠，是總統優先要去的地方。從鵝鑾鼻一步往北，接觸各個面向，台灣錢淹腳目有多少年沒聽過了，各位僑愛鄉親，有多久沒有台灣人的光榮感跟驕傲？

他說，超乎黨派來思考，這2、30年來台灣是進步還是原地踏步？環繞台灣周邊的所有國家，菲律賓經濟成長1年5點多到6，馬來西亞、新加坡、泰國、越南、寮國，往北到日本，每個國家都在快速進步。台灣忘記世界、世界忘記台灣，過去錢滿出來的時代看不到了，沒有一個行業對未來充滿信心，大企業面臨中美大戰，每個行業都在害怕現在擔心未來。曾幾何時四小龍的老大台灣會淪落到這種程度，人才不停流失，下一代被鎖住，小卻性低薪水環境沒有國際視野，這樣下去怎麼可能會有前途。

韓國瑜說，這輩子打拼努力就是希望打造好的環境交給下一代，在努力的基礎上開創未來，現在怎麼對下一代交代？我們沒有臉交代，年輕人卻不自知，手上有手機電腦就滿足，不知外面世界變化快速，若干年可能被甩開，台灣應該迅速國際化，所有大學生只要我機會當選，一定要有一年出國作交換生，增加外語國際接軌交朋友解決困難的能力。把心胸打開，增加勇氣，敢離開父母、熟悉的環境，要培養堅強有學問膽識國際觀的下一代。

他說，今天第一站到眷村，希望中華民國的國旗耀眼國際，慢慢長輩垂垂老矣，中華文化的根都快斷掉，這次選舉，要拜託大家，全力集中選票，拋棄小愛成就大愛，顧全大局，再美麗的小鳥都要兩隻翅膀，總統飛立法委員不飛會摔下來，雄鷹也一樣，要全力支持最優質的立委陳學聖。2020年1月11日為自己投下一票，為家人台灣社會中華民國改變現狀，迎接最美好的未來。

(中時 )