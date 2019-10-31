日前國立中興大學財金系三年級的黃姓學生，於29日到友人家聚會結束後，在騎乘機車返回宿舍途中，遭到鄭男高速行駛的白色賓士車衝撞，導致黃姓同學整個人飛起後重摔地面，送醫搶救後不治身亡。
不料，這起事件卻被國立聯合大學以LINE拿來告誡學生夜遊的後果。此舉除了引起中興大學學生的不滿外，也有許多網友紛紛至聯合大學的FB批評抨擊，認為這是為了「宣教亂下標題」，刻意的曲解消費已逝的黃姓同學。
此事爆發後，聯合大學緊急在中興大學學生會的FB貼了道歉聲明，表示「新聞訊息上附加的標題容有考慮欠周造成誤解，謹此向貴校師生致歉。」然而聯合大學「道歉」的做法，令中興大學的學生與黃姓大學生的哥哥非常不滿意，黃姓學生的哥哥在留言處表示「希望聯合大學校方還是能正式的道歉以及更正錯誤的用詞，麻煩你們了」
目前，聯合大學已於方才下午1點左右，於自己的官方FB上張貼了道歉聲明，承認在群組發文的用詞不慎。
(中時電子報)
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