大選年無懼政策買票批評，蔡政府釋出小確幸一波又一波，財政部長蘇建榮上午證實，到年底前每期將增開40萬組500元雲端發票獎項，而所需經費則是由資訊化平台節省的手續費約1.4億元支出。

財政部上午在行政院會就統一發票兌獎多元服務措施報告。財政部表示，今年1月1日起推動統一發票兌獎多元服務措施，除新增網路APP兌獎服務，並將實體代發獎金據點由郵局1千3百多個據點，改由第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部、信用合作社、統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、全聯、美廉社等1萬3千多個兌獎據點，方便民眾兌獎。

財政部表示，新增統一發票兌獎APP，可協助民眾以手機條碼、悠遊卡、一卡通、icash及信用卡等載具匯集儲存雲端發票，進行發票管理及掌握消費資訊，並提供24小時兌獎服務，不受代發獎金單位營業時間限制，確保民眾領獎權利，截至今年10月30日，兌獎APP下載次數已超過134萬次。

財政部表示，財政部推動統一發票兌獎多元服務措施，約可節省兌獎手續費新台幣1.4億元，為鼓勵民眾使用行動支付並索取雲端發票，已規劃將節省經費全數回饋給民眾，自今年9-10月期統一發票起新增「雲端發票專屬500元獎項40萬組」。

另為減輕中獎人租稅負擔，該部自今年12月1日起將政府舉辦之獎券中獎獎金免予扣繳所得稅門檻由2000元提高為5000元，統一發票四獎獎金4,000元，中獎人於今年12月1日以後領獎，可節省800元所得稅，每年約有17萬人次受益。

蘇建榮說，新的資訊化平台節省手續費1.4億元為基礎所增開40萬組500元獎項，再乘以兌領率就是1.4億這個會一直開到年底，明年的情況要看對獎相關預算，2020年統一發票的預算118億元，未來看情況會適時作安排。

(中時 )