竹聯幫幫主黃少岑下個月將過70大壽，過去原本都低調舉辦壽宴，但今年決定擴大舉辦，原本竹聯幫預計在南港展覽館席開800桌，廣發英雄帖邀請政商人士與海內外兄弟齊聚替幫主祝壽，未料南港展覽館卻臨時告知不願出借，原本竹聯幫想轉換地點，但各縣市警方早已收到風聲，提前約制餐廳業者不得接單，否則就要進行聯合稽查，嚇得不少業者寧願放棄這筆大單，也不願得罪衙門。

據了解，竹聯幫主黃少岑下月將辦70歲壽宴，但知情人士表示實際上是提早一年，由於幫主過70壽宴是幫內大事，承辦的幹部決定擴大舉辦，日前已經紛紛發出請貼，預計邀請人數超過8千人以上，包括政商財經界及各路弟兄。

不過一統計起來，這場壽宴要超過800桌，台北市內根本沒有辦法有場地可以容納，唯一的選擇只有南港展覽館，但南港展覽館卻收到市警局「提醒」，而臨時拒絕，面對即將到來的宴會，幫內幹部急得如熱鍋螞蟻，]四處尋找餐廳。

未料警方早已經搶先一步，不少縣市警局都約制轄內餐廳業者，不得出借餐廳給幫派舉辦任何聚會活動，否則都將要進行三合一聯合稽查。

曾收到竹聯幫詢問的餐廳，為了避免招惹麻煩，紛紛委婉地以當天早已有訂桌，或是當天客滿等理由委婉拒絕。

據了解，距離大選只剩下71天，警方為了淨化選前治安，全面出動蒐報幫派動態，約束幫派活動，以免影響選舉治安，因此竹聯幫一次就要800桌的大手筆，自然驚動警方。

但也有餐廳業者抱怨，如今經濟不景氣，餐廳很難接到大單，政府卻出面要業主出面將到口的肥單丟掉，實在有苦難言。業者表示，過去幫派辦壽宴或春酒尾牙這種歡樂場合哪一次會出事，官方阻撓民間業者做生意才是擾民。

(中時電子報)