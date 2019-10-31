台北地方法院昨天下午判決台北市警局應賠償參與太陽花學運等14人各10萬至20萬元不等判決，總金額超過百萬元，國民黨立院黨團今開記者會，強烈抗議北院法官判決結果，同時要求警政署、台北市政府警察局務必上訴到底，為警察嚴正執法做後盾，堅守執法尊嚴。

藍委賴士葆批評，蔡政府總是有兩套標準在處理政治，面對年改抗爭時，警察用同樣標準離執法抗者，但相對於太陽花學運，就變成「警察暴力」？北院如此判決，糟蹋了警方執法正確性，也打擊警察士氣，因此國民黨團強烈要求警政署、北市警察局務必上訴到底，拒絕「政治性」判決，否則未來面對陳抗，警察如何執法？

首席副書記長陳宜民表示，這是國內法院首度針對警方處理陳抗案件，沒有任何警察攻擊民眾影像、圖片，卻仍判決要負國家賠償責任的案件。對於法官從未檢視警察依法執勤的正當行為，沒有檢視警察被攻擊的前因後果，不是中立客觀的仲裁者。

陳宜民指出，警察執行國家公權力天經地義，改朝換代後的民進黨政府卻撤告陳抗者，閹割警察執法的正當性，任憑警察挨告，警察士氣、尊嚴因此跌到谷底，傷害怎會不大。

藍委林奕華表示，一場史上最荒謬的學運，和史上最荒謬的判決，成了民進黨執政兩套標準的最佳詮釋。入侵行政公署，本該就依法驅離，否則就是失職，結果在法官的心證裡，卻是有罪，民進黨執政後，政治永遠凌駕一切，造成施政無能、法治敗壞，為了選舉討好特定團體，毀了司法、警政，也毀了國家。

亞洲警察學會秘書長葉毓蘭表示，學運相關判決，法官早就心證已定，已有偏頗立場，完全偏向學運一方，不是站在中立客觀的仲裁者角色，她為警察感到非常不值。市警局遭判賠，員警普遍感到「為誰辛苦為誰忙」，基層灰心喪志，不想再積極執法，主動排除可預見的危害，最後受到損失、傷害的，是整個國家和民眾。

(中時 )