陳仙梅和老公結婚五年，育有二個兒子Ryder和Mason，目前重心都在家庭的她幾乎淡出演藝圈，仍不時在臉書與粉絲分享生活點滴，未料昨天竟遭兒子用手直插進眼球，讓她立刻奔往醫院急診治療。
陳仙梅表示昨天清晨幫兒子蓋被子時，遭他的小手一揮直插進眼球，當下就覺得不妙因為「插很深」，後來更是眼淚直流，連另一隻眼睛也睜不大開，因此直奔醫院治療，檢查結果出爐竟是眼球破了大洞，後來醫師便幫她戴了幫助長皮的隱形眼鏡，未料眼睛依舊痛了一天，眼球更是分分秒秒像針在刺，但慶幸的是有好友和媽媽支援，不僅幫她照顧小孩還陪她到醫院就診，但無法陪同小孩參加萬聖節活動，仍讓她覺得非常自責。
最後陳仙梅寫道：「聽醫師說這樣案例很多，有媽媽也像我一樣眼睛被孩子弄傷嗎？分享一下，讓我取個暖吧」，立刻引來網友分享案例，「我是被孩子撞斷一顆門牙」、「有幾次睡覺時，被孩子痛毆眼球」，但多數網友則要她好好保重身體，希望她能早日康復。
(中時電子報)
#陳仙梅
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