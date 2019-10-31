網路恐嚇PO文，鹿港警分局已經迅速偵破。（民進黨彰化縣黨部提供／吳敏菁彰化傳真）

選舉激情狂燒，一名自稱鋼鐵韓粉臉書PO文恐嚇「談到民進黨的各個三小議員，如果敢在我面前拜票，小心我要你們的命...」，鹿港警察分局30日接到報案後，迅速偵破，31日上午循線通知李男到案說明，以涉嫌刑法恐嚇危害安全罪嫌移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

鹿港分局鹿港派出所表示，30日晚上19時許接獲議員陳秀寶報案，供稱接獲民眾轉發臉書暱稱李姓民眾，在臉書上發佈要對拜票民進黨議員不利之訊息，致其心生畏懼，因而至派出所報案。

鹿港分局於接獲議員報案後，過濾該發文者臉書訊息及相片，言論偏激，還寫到「^@^＊要你們的命，其實方法很多種啦！我不一定要用刀槍！至於我，我靠智慧也一樣可以要你們的命。」確認為居住本轄鹿港鎮李姓民眾，通知李男到案說明，李男到場後表示，發覺不妥已自行下架相關言論。

針對這起事件，民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天緊急發表聲明，呼籲支持者勿激化對立或擴大事端，指出該狂妄聳動的發言實在令人費解難安，被點名的立委參選人、議員陳秀寶當場掉淚，呼籲各總統侯選人，要用行動約束粉絲的狂妄行徑與過激言詞，珍惜得來不易的台灣民主體制。

邱建富表示，縣議員陳秀寶是民進黨提名「鹿港、和美」區的立法委員参選人，勢必家家戶戶全面的掃街拜票，這種威嚇讓侯選人心生畏懼，所以黨部必需站出來提醒

，呼籲支持者冷靜看待切勿激化。議員葉國雄、楊妙月也出席，共同譴責。

鹿港分局呼籲選民各有支持對象，網路社群平台要理性守法，偏激等攻擊性言論，恐觸犯刑事等相關法律。如有相關涉及人身安全自由等危害言論將主動查究偵辦，並加強參選人住居所及人身安全維護。

(中時 )