桃園市刑事警察大隊和花蓮警方合作，31日在檢察官指揮下發動搜索、追捕毒販行動，中午12時許偵防車與嫌犯發生衝撞，導致嫌犯翻車，還有2警1嫌受傷。不過李姓偵查佐跟褚姓嫌犯傷勢較重，送醫治療。

據了解，警方在檢察官指揮下，31日在桃園兵分多路逮人，與警方衝撞的嫌犯車上還起出槍枝和少量毒品，警方還在擴大搜索中。

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(中時 )