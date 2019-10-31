警追捕毒販衝撞 車上起出槍枝 14:412019/10/31 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市警方與花蓮警方在檢察官指揮下31日展開搜捕行動，偵防車與嫌犯車輛發生衝撞。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市刑事警察大隊和花蓮警方合作，31日在檢察官指揮下發動搜索、追捕毒販行動，中午12時許偵防車與嫌犯發生衝撞，導致嫌犯翻車，還有2警1嫌受傷。不過李姓偵查佐跟褚姓嫌犯傷勢較重，送醫治療。 據了解，警方在檢察官指揮下，31日在桃園兵分多路逮人，與警方衝撞的嫌犯車上還起出槍枝和少量毒品，警方還在擴大搜索中。 ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品! (中時 ) #警方 #嫌犯 #指揮 #檢察官 #搜索 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲豹甲車通信裝備短少 憲兵指揮部究責失職移送司法 12:062019/10/29 軍事 潤寅詐貸百億案 再約談王振賢 19:412019/10/29 社會 涉撞死興大學生 肇事嫌犯晚間投案 20:502019/10/29 社會 潤寅詐貸案 負責人小舅子王振賢20萬元交保 08:042019/10/30 社會 中市2線2星警務員涉司法詐欺 遭聲押 13:372019/10/30 社會 特戰少將劉協慶 將升任六軍團副指揮官 15:592019/10/30 軍事 特戰出頭天 航特少將劉協慶晉升中將 15:582019/10/30 政治 陽明山大車禍驚爆代驗廠放水護航 檢廉大搜索 16:382019/10/30 社會 檢察官准警逕行搜索人贓俱獲 法官認不符要件把人放了 18:082019/10/30 社會 軍方多項人事定案 劉協慶任六軍團副指揮官 22:432019/10/30 軍事 社會熱門新聞 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 攜箭搭高鐵被請下車 怒告高鐵董事長等4人 - 社會 桃園某校網傳疑似霸凌 校方處理中 - 社會 鶼鰈情深 黃河明妻子沈啟為我首位女民航局長 - 社會 竹聯幫主黃少岑下月壽宴席開800桌 警全力阻止 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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