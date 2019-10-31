以典藏犁頭店文物為主的台中市萬和宮麻芛文化館，日前獲書法家石遠誠贈送一幅以麻布為媒材的書法作品，上題（唐）崔護的詩《題都城南莊》與典藏文物剛好相輝映，為文物館更添豐富。

石遠誠是大里區永隆國小主任退休，浸淫書法世界40餘年，今年八、九月間，在萬和文化大樓5樓麻芛文化館「創意藝廊」，舉辦「玩墨趣—遊走犁頭店」書法個展。

展出的70餘件作品中，一幅在麻布材料上書寫的「題都城南莊」墨寶，石遠誠覺得麻布與文化館陳列的文物氣質非常吻合，於是將它捐贈給萬和宮，由董事長蕭清杰代表接受。

「去年今日此門中，人面桃花相映紅。人面不知何處去，桃花依舊笑春風。」優美的詩詞，石遠誠以行書寫在麻布上，水墨在麻布上自然渲染暈開，使作品更具韻味，自然而不造作。

萬和宮董事長蕭清杰說，從作品中觀察得到，石主任認真細心，思慮週到，廣結善緣。感謝他割愛，贈送這件墨寶，充實麻芛文化館藏。

(中時 )