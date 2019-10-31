世界棒球12強預賽即將開打，鄭宏輝邀請市民一同來他的競選總部，為中華隊加油拿奧運門票。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

世界棒球12強預賽即將在11月5日至7日開打，這項比賽是中華隊是否取得2020年東京奧運參賽門票的重要關鍵賽事，民進黨新竹市立法委員參選人鄭宏輝將在這3天晚間6點半，在競選總部內舉辦賽事轉播，他邀請市民一同齊聚為中華隊加油。

鄭宏輝今天召開「12強前進奧運，作輝來替中華隊加油」記者會，他表示，運動員們每天辛苦的訓練，除了追求個人成就之外，更是為了代表國家在世界的賽場上追求榮譽，他個人主張透過培育、訓練、輔導各面向的強化，打造更優質的體育環境，讓所有辛苦的運動員們可以無後顧之憂的為國爭光。

鄭宏輝指出，這次世棒12強中華隊的28位出賽選手中，現任lamigo桃猿隊的職棒選手朱育賢是新竹香山人，也是今年中華職棒的年度MVP，這次不只要聲援中華隊，更要為在地新竹子弟加油打氣。

鄭宏輝說，棒球就是要大夥聚在一起歡呼、共同聲援才有感覺，希望大家在11月5日到7日的每天晚上6點半到鄭宏輝競選總部，一起看大電視牆的轉播，現場也會提供加油棒讓大家聚在一起同樂。

他強調，新竹人喜愛棒球的程度有目共睹，2015年時，新竹棒球場曾創下平均觀眾人數7143人的紀錄，在平日賽事中佔所有球場的第2名，可見新竹地區廣大的棒球人口，現在，新竹市立棒球場正在翻新重建了，他個人也非常期待，希望藉由這次聲援中華隊的活動以及重建棒球場能讓新竹人的棒球魂能再度沸騰。

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(中時 )