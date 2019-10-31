為關懷弱勢資收個體戶，台中市府環保局配合行政院環保署推動「資收關懷計畫」，台中市列冊個體戶，持指定回收物至特約回收商或清潔隊回收，除平日變賣所得外，額外提供補助金，每人每月補助金上限由2000元提高至3500元，減緩不少經濟壓力。

環保局長吳志超表示，台中市列冊的資收個體戶，皆可報名參加「資收關懷計畫」，經審核符合資格者，將核發關懷識別證。資收個體戶若符合低收入戶、中低收入戶、身心障礙者等條件，將列為優先補助對象，行動不便者可免費申請清潔隊到府回收，盼協助弱勢族群維持基本生計，同時提升資收成效。

資源回收個體戶林先生表示，太太因腦中風成為植物人，為照顧太太，他辭去工作，花盡積蓄，變賣汽車與機車，始終不離不棄，陪伴在太太身旁。

為維持生活基本開銷，林先生利用空閒時間撿拾資收物變賣，每天用雙手提著資收物，搭公車到資源回收場變賣，但收入並不多，後來加入環保局「資源回收關懷計畫」，每月最高可獲補助3500元，減緩不少經濟壓力。

(中時 )