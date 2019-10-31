叮叮噹！叮叮噹！再過不久就耶誕節了！浪漫歡樂耶誕派對就在新北耶誕城，今年「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」期間限定店更坐擁新北萬坪公園園區，以絕美燈飾打造超夢幻粉紅耶誕村，將於11月15日展開為期45天耶誕快閃店。有巨型扭蛋機、耶誕夢餐車，開幕當天還有前30位轉轉扭蛋的村民可扭蛋，提前感受夢幻耶誕氣息！

P助與粉紅兔兔的魔法薑餅屋在寒冬雪夜裡給村民香甜的溫暖氣息。（圖取自卡娜赫拉的閃閃耶誕夢 Facebook）

本次為聖誕節特別設計的全新主題，集結了六座可愛的P助與粉紅兔兔近距裝置藝術雕塑作為互動式拍攝景點，讓公園化身粉紅村莊，卡娜赫拉的小動物裝置耶誕樹更化身巨型扭蛋機，藏有多樣隱藏版耶誕系列限定驚喜，更首度為歡度節慶打造卡娜赫拉的閃閃耶誕夢餐車和造型期間限定餐點。

今年冬天快來一起和永不融化的小小雪人堆一起歡度冬日！（圖取自卡娜赫拉的閃閃耶誕夢 Facebook）

卡娜赫拉的小動物首次打造超夢幻耶誕主題快閃店- 「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」即將與新北耶誕城開城典禮同步亮相！卡娜赫拉的小動物首次來到萬坪公園園區裝置，讓園區化身充滿夢幻粉紅氛圍的耶誕村。

巨型耶誕樹扭蛋機藏著給村民的限定驚喜，熱情歡迎村民們來到卡娜赫拉的閃閃耶誕夢夢幻耶誕村準備迎接少女心噴發聖地，卡娜赫拉的小動物的耶誕小營地一起和P助與粉紅兔兔感受冬季營火野趣、P助與粉紅兔兔的魔法薑餅屋在寒冬雪夜裡給村民香甜的溫暖氣息、或是和永不融化的小小雪人堆一起歡度冬日！

巨型扭蛋機更化身耶誕氣氛滿滿的超大耶誕樹，轉轉扭蛋還有機會獲得限量商品！首度亮相的卡娜赫拉的閃閃耶誕夢造型餐車更將供應卡娜赫拉的小動物限定主題飲品及點心。

卡娜赫拉的閃閃耶誕夢期間限定店於11月15日歡慶開村，邀請粉絲化身村民一起同樂歡渡耶誕，當日並將推出巨型耶誕樹扭蛋限定加碼，前30位轉轉扭蛋的村民，將獲得卡娜赫拉的閃閃耶誕夢限定版、禮品更豐富的驚喜扭蛋！活動期間全區免費入場，開幕當天下午5點將開放民眾進入限定店，歡迎大小朋友來同樂，感受滿滿的耶誕節慶。

卡娜赫拉的閃閃耶誕夢期間限定店於11月15日歡慶開村，邀請粉絲化身村民一起同樂歡渡耶誕。（圖取自卡娜赫拉的閃閃耶誕夢 Facebook）

卡娜赫拉的閃閃耶誕夢

開幕時間：108年11月15日 (下午5點開放一般民眾入場)

活動期間：108年11月15日至109年1月1日

活動時間：11:00 - 22:00 (最後排隊入場21:30)

活動地點：萬坪都會公園 (板橋捷運站一號出口)

(中時電子報)