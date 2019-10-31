時代力量黨主席徐永明今日至POP RADIO電台，接受《POP搶先爆》主持人朱學恒專訪。徐永明表示，時代力量的政黨票要突破5％門檻應該不是問題。徐永明認為下屆立法院應該會有國民黨、民進黨、台灣民眾黨、時代力量等四個黨團，而且不會有任何政黨立委過半。

徐永明表示，目前討厭國民黨和民進黨的中間選票，約有250萬票，從政黨票來看，約等於八席不分區立委。若時代力量和民眾黨在議題上繼續開拓，還有成長的空間。徐永明指出，國民黨、民進黨合計約可拿下103至105席，若以總席次113席去估算，要單獨過半要有57席立委，若國民黨、民進黨其中一黨拿下過半席次，代表另一政黨只有四十幾席，徐永明認為可能性不大。

徐永明指出，目前國民黨和民進黨的政黨支持度很接近，而國民黨稍稍領先。徐永明認為，明年立法院恐怕不會有任何政黨單獨過半，因此下屆立法院正副院長的投票，國民黨、民進黨之外的第三、第四大黨就很關鍵。

徐永明說，這屆時代力量雖然有五席，但在民進黨一黨獨大的情況下，很多法案根本沒辦法推動。若下一屆的國會不過半，不論總統是蔡英文還是韓國瑜當選，立法院都能發揮小黨制衡的力量。

徐永明評估，下屆立委，時代力量是坐四望五搶六。徐永明說，這次時代力量的政黨票破百萬，至少拿下四席不分區應該不是問題。徐永明指出，在立法院有四席立委就可以組立院黨團，這在立院政黨協商或提案，都會發揮非常重要的效果。

朱學恆提問，時代力量目前傳出的不分區立委可能名單，尚未有女性列入。徐永明表示，目前還沒有提到女性委員的部分，是擔心提早曝光，會被其他政黨爭取拉攏，徐永明說其實已有人選，名單最晚會在11月22日，也就是中選會規定的不分區政黨名單登記截止前公布。

徐永明說，立委黃國昌目前應該會安排在不分區，至於要排在第幾，還在評估時力的政黨票可以拿下幾席，目前要排第四或第六都還沒有確定。徐永明說，這部分還要考量黃國昌本人的意願。

徐永明表示，時代力量本會期所提出囤房稅政策，為凸顯時代力量的重視，時代力量下個禮拜將會在忠孝東路舉辦夜宿五天活動，到時候黃國昌也會參加。

徐永明指出，時代力量的囤房稅政策，主要針對有四戶以上的人，而且影響人數只占2％。朱學恆指出，民眾黨和時代力量的支持者重疊性很高。兩黨競爭恐會壓縮到國民黨、民進黨以外的政黨票。徐永明說，台北市長柯文哲對於時代力量所提出的囤房稅也表達過支持。徐永明認為，未來時代力量和民眾黨在議題上會呈現既合作又競爭的狀況。

徐永明表示，民進黨現在又在說立委席次要過半才好做事。但從這屆立院的狀況來看，一黨獨大不是好事。徐永明說，美國民眾也常有總統、參議員投票，是故意投不同黨的狀況，目的就是為了要達到行政、立法互相監督制衡。

徐永明指出，時代力量這次在區域立委的提名策略是以素人為主。徐永明說，時代力量這次在高雄鳳山推出時力立院黨團主任陳惠敏投入區域立委選舉。徐永明提到，上次總統選舉，蔡英文總統高雄的選情，在鳳山贏的最多。去年高雄市長選舉，又變成韓國瑜在鳳山贏最多，但今年罷免韓國瑜的活動，鳳山的連署又最踴躍，徐永明說，鳳山是一個很有趣的搖擺區，因此時代力量認為很有拓展的空間。

徐永明說，時力在新竹市的立委提名人高鈺婷，是一位竹科工程師，政治素人。時力在桃園市中壢區提名的林佳瑋，長期關注餐飲外送員的權益。時力在新北市淡水提名律師張衞航，挑戰國民黨洪孟楷、現任立委民進黨呂孫綾，兩個政二代。時力在新北市汐止區則是提名立委黃國昌辦公室主任賴嘉倫。徐永明提到，國民黨在汐止提名的立委候選人李永萍其實是空降，加上也有偏藍的愛家盟推出孫繼正參選，所以藍營在汐止市分裂的。

徐永明說，因為時代力量在台灣南部只有高雄鳳山推出候選人，所以南部比較辛苦。到時候時力高雄市議員黃捷將扮演輔選的重要角色。徐永明指出，黃國昌到時候也會全國到處替時力立委提名人輔選，可說是時代力量沒有登記的總統候選人。

(中時 )