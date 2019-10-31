「微風女神」宋蘋恩、書那娜、佟凱玲響應萬聖節，經紀人指派任務要她們拍攝萬聖節街頭選拔賽影片，大鬧信義區！力拼最嚇人裝扮！由宋蘋恩領頭扮黑魔女、佟凱玲選了小丑女、而書那娜則冷門的穿了一身白無常的衣服，舌頭還是可食用古早味魚片，逗翻路人，為了拉票甚至分食舌頭給小孩、老人們吃，讓經紀人笑嘆真是為了贏不擇手段。

宋蘋恩、書那娜、佟凱玲萬聖節在信義區Cosplay競賽。（圖／微風國際提供）

佟凱玲的妝扮看得出用心程度，小丑女的特徵到位，自信態度辣翻信義香榭大道，可惜近期小丑電影太紅，眾人評分時都回說「我們只愛小丑！！！」讓凱玲錯失了第一名寶座，最終只能跟那書娜晾在一旁互吃舌頭，成為真正的長～舌～婦。

宋蘋恩、書那娜、佟凱玲萬聖節在信義區Cosplay競賽。（圖／微風國際提供）

選了現在最流行的電影角色的宋蘋恩，狹帶著黑魔女熱潮，獲得路人極高的好評價，連外國人也稱讚，而蘋恩擅長的仿妝成為她得名的關鍵！神似安潔莉納瓊莉的她在信義區造成小朋友及大人的圍觀，本以為可以嚇壞眾人，最後卻淪為幼幼台大姐姐和小孩一起拍照同樂，喜愛小孩的蘋恩笑說「能成為孩子界心目中票選第一也是一大殊榮！」

(中時電子報)