高雄巿議會31日巿政總質詢，國民黨議員邱于軒針對高雄海洋文化及流行音樂中心去年前朝的公關費提出質疑，認為一頓餐費竟花掉5萬9000元，如果這不是白白胖胖，什麼才是白白胖胖，花納稅人的錢要被監督，不是查水表。

邱于軒指出，去年高流的公關費高達66萬6000餘元，其中7月25日董監事會議的餐費，出席的包括史哲、尹立及立委林昶佐的太太葉湘怡等人，但一頓餐費吃了5萬9743元，平均1個人4000元，如果這不是權貴，什麼才是權貴。

她也提到，高流的公關費還有跑到高雄巿的高檔餐廳紅毛港餐廳討論招商，花了2萬2500餘元，用交流名義去看Maroon 5演唱會花了10萬餘元、張學友的演唱會花了12萬餘元，甚至新聞局副局長上任送花禮，也花了7500元。

邱于軒問人事處，有沒有規定會議1個人的餐費可以花多少錢？人事處長陳明忠回答，因公開會誤餐費是1個便當80元。邱再問財政局，一餐花掉5萬9000餘元，會不會覺得「艱苦」？這如果不是白白胖胖，什麼才是白白胖胖？

邱于軒也問主計處，除了餐費之外，還有一項是「長官榮升致贈花禮」，長官是誰卻不知道，錢可以這樣花嗎？主計處長張素惠則說，他們用餐怎麼吃，主計單位是不知情，但應該是核實報銷。

「這就是高流的法人，如何濫用人民的納稅錢」，邱于軒問文化局長林思伶，高流的花費應該由誰監督？林思伶回答，如果是10萬元以下的花費，應該是在高流執行長的職權內。

林思伶強調，今年高流的公關花費還不到去年的一半，邱于軒反諷，「所以人家都白白胖胖的」，她也問，這樣子是不是有違人民的觀感？人民的納稅錢是要被監督的，並不是查水表。

(中時 )