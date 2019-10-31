秋涼嚐旬味美蟹！每逢秋季嚐蟹時節，全台各地老饕無不瘋狂打聽新鮮活跳地萬里蟹何時進港，總想搶在第一時間大快朵頤。其中交通便利，可賞觀音山望河口夕陽的淡水漁人碼頭便是嚐鮮的好所在。今年農業局特別安排「歡樂無限號」小紅胖卡巡迴專車，11月2及3日下午2點至晚上7點在漁人碼頭的LOVE廣場，限量販售由美國知名辣椒汁TABASCO主廚現炸的「蟹肉餅」。

熱騰騰TABASCO主廚現炸「蟹肉餅」，吃一口絕對會上癮。（圖取自新北市漁業處官網）

民眾可體會充滿異國風味的美味螃蟹料理外，還有新北在地酒廠「德淶寶精釀啤酒」及手信坊共同提供免費好禮。而大快朵頤的同時，為了讓大饕客小食客能夠了解永續漁業的重要性，建立饗味於餐桌來自保育海洋的觀念，並架設由財團法人資訊工業策進會精心設計的體感互動及虛擬實境遊戲，可免費暢玩「抓大放小，拒抓抱卵蟹」、「VR划船」與「彩繪互動海洋」，比賽前三名還有獎品可拿!

「VR 虛擬實境划船」，陸上行舟非夢事。（圖取自新北市漁業處官網）

「抓大放小，拒抓抱卵蟹」遊戲中抓到抱卵蟹就貢龜，教育消費者拒吃抱卵蟹，共同保育海洋資源；「彩繪互動海洋」可將親手繪製的圖樣上傳到大螢幕中，跟萬里蟹一起在大海悠游，讓小朋友了解萬里蟹自海而生；「VR 虛擬實境划船」體驗則透過模擬實體划槳滑動方式，在陸地上也能徜徉在美麗海景中，進而使人親近海洋。

萬里蟹胖卡滿載美味，等你來嚐。（圖取自新北市漁業處官網）

這些寓教於樂的食育教材，搭配現場精心烹調地美食，絕對讓人從味蕾到智識都有滿滿地飽足感。另外，除了本次萬里蟹胖卡來漁人碼頭的活動，碼頭區更有各式餐廳供人嚐鮮，民眾若想品嘗不一樣的萬里蟹，玩免費遊戲、拿好康贈禮，把握這2天的機會，到漁人碼頭看夕陽，吹海風，品蟹趣！

(中時電子報)