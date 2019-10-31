秋天不只賞楓！美人樹、芙蓉花也嬌豔！淡水北8鄉道除了9月盛開的美人樹外，現也有木芙蓉綻放。木芙蓉花型婀娜，顏色嬌麗，又擁有極特殊的花色漸變特性，從清晨到下午，能顯現不同的花色。木芙蓉花也是宋代文豪蘇軾、王安石筆下的芬芳之花！不妨在天氣已經不熱的秋末時光，來淡水走走，欣賞富有層次的粉色浪漫。

芙蓉花有白有桃紅，甚是美麗。（圖取自新北市景觀處官網）

木芙蓉原產於大陸，自古就以其胭脂紅的花色，以及冬日一枝獨秀開花的特性，受到許多文人墨客的喜愛，替他吟詩寫作。王安石：「水邊無數木芙蓉，露染胭脂色未濃。正似美人初醉著，強抬青鏡欲妝慵。」、蘇軾：「千林掃作一番黃，只有芙蓉獨自芳。喚作拒霜知未稱，細思卻是最宜霜。」都是讚頌木芙蓉的佳作。

芙蓉花花瓣細緻，讓人忍不住駐足欣賞。（圖取自新北市景觀處官網）

木芙蓉也以其獨特的花色漸變特性而聞名，由於花青素酸鹼度之變化，花朵清晨時是白色或粉紅色，之後逐漸轉濃，下午則是紫紅或桃紅色，非常具有觀賞價值。

芙蓉花位於北8鄉道近宏龍宮處。（圖取自新北市景觀處官網）

景觀處表示，民眾可抽空前往淡水遊玩，在連接淡水與三芝的北8鄉道接近宏龍宮處，就可尋得木芙蓉的芳蹤，民眾可前往賞花。

開得又多又密的木芙蓉。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)