北市府顧問劉嘉仁。（摘自台北市立聯合醫院官網）

台北市長柯文哲（右）與研考會主委余家哲（左）。（張穎齊攝）

柯市府爆性騷擾案！北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩驚傳遭到台北市長柯文哲的愛將、北市府顧問劉嘉仁性騷擾，據了解日前劉以討論公事為由，把學姐叫進辦公室內，還將門關起來，製造1男1女共處一室的場面，讓學姐不安驚呼「為什麼要關門！」劉隨後更多次用肢體及訊息騷擾，導致連柯都知道此事，但柯迄今卻對劉沒有任何懲處。

黃瀞瑩對此僅表示「不回應」。劉嘉仁則說，只是和學姐討論公事，傳訊息也是討論公事行程的安排。北市府發言人周台竹聞後面露驚訝，僅說「還沒有聽過這件事」。

據悉，劉嘉仁已婚且育有1子，曾任台北市立聯合醫院院長特助、北市府市長室祕書，因為常在休假時，協助柯文哲處理黨務，更陪同柯參訪各地下鄉行程，因此深得柯與市府顧問蔡壁如信賴，短短1個月即高升北市府顧問，豈料卻驚傳性騷擾「柯粉女神」黃瀞瑩。

據了解，迄今1個多月前，劉嘉仁在上班時間，以討論公事作為理由，將學姐叫到市府內某間辦公室，待學姐進門後，劉便順勢將門關起來，2人共處密閉空間，讓學姐非常害怕，質問劉「為什麼要關門？」所幸未發生任何事，但劉仍動作頻頻，不顧已為「人夫」及「人父」的身分，甚至甘冒觸怒柯粉之大不諱，屢次刻意用肢體對黃瀞瑩「吃豆腐」，還時常傳LINE騷擾，讓黃困擾至極。

豈料，此事發生後，柯市府僅將劉嘉仁安排不要和學姐在一起工作，柯並未對劉有任何懲處。柯31日在市政總質詢僅說，有請2位當事人來說明，後來就照SOP。研考會主委余家哲表示，有接獲其他同事投訴，由於2位當事人在工作上可能有一些摩擦與不愉快，所以就沒安排在一起工作，後來都有跟市長報告。

王鴻薇質問「到此為止就好了嗎？不要碰到面就可以？」余家哲竟答「當時是希望這樣沒錯」，勞動局長賴香伶則表示，這案子還沒沒受理，因為也還不了解時間程序，依要點受理後，會立即處理糾正措施，當事人若權益受損，可要求損害賠償。

王鴻薇直言，她對柯文哲處理女性問題沒有信任感，知道很多主管希望大事化小、小事化無，但這無法真正消除職場性騷擾，要求勞動局主動了解此事辦理。柯回覆「可以」。

(中時 )