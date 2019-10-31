叫我第一名！台中市「空品淨化區」評比出爐，海風里環保公園同時榮獲績優維護管理與認養單位冠軍，環保局表示，目前全市設置35處空品淨化區，總面積達127.42公頃，其中海風里長黃堉叡與清水區公所合作，強化公園植樹綠化，淨化空氣有成，歡迎更多企業社區加入，打造綠意盎然的大台中。

環保局表示，市府每年針對「空品淨化區」清潔、設施、植栽及管理維護等項目進行評比，今年績優維護管理單位包括清水區公所（海風里環保公園）、太平區公所（麗園公園二期）及建設局公園養護工程處（潮洋環保公園），最佳進步獎為龍井區公所（龍井大排自行車道）。

績優認養單位為清水區海風里辦公處（海風里環保公園）、太平區光華里辦公處（麗園公園一期）、大里區新里里辦公處（公七公園）、石岡區萬興社區發展協會及華新麗華公司（東豐綠廊自行車道），最佳進步獎為大里區塗城里辦公處（塗城里裸露地綠化）。

其中，榮獲雙料第1名的海風里環保公園為歷年評比常勝軍，在當地里長黃堉叡號召帶領下，平日由該里志工協助園區環境清掃，週末更邀請鄰里厝邊一同進行雜草拔除工作。該里與清水區公所的配合也非常優異，在兩邊互助協作下，雙雙獲獎。

此外，市府今年成功媒合永智顧問公司及華新麗華公司與社區共同認養，透過雙方緊密合作，將可提升空品淨化區環境品質，歡迎有意願認養的村里辦公處、社區發展協會及學校、企業等單位加入認養行列。

(中時 )