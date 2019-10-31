位於德基水庫集水區的必坦溪，遭受敏督利颱風連日豪雨重創。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

必坦溪整治設計防砂壩體，可調節水流營造多元棲地。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

德基水庫集水區2004年遭敏督利颱風重創，必坦溪下游邊坡嚴重崩塌，大量土砂、漂流木灌入壩體。東勢林管處歷經多年治理，並清疏2萬立方土砂，今年通過518豪大雨及利奇馬颱風考驗，除延長水庫壽命，更有效攔阻雜質，讓水質淨化，檢驗結果達「非常好」等級。

必坦溪崁石階段具有消能效果，可調控山洪急流。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

2004年敏督利颱風襲台，連日持續性豪雨造成必坦溪下游右岸邊坡嚴重崩塌，大量土石、漂流木匯入德基水庫，除影響正常排洪，也重創德基電廠，並阻斷台8線中橫公路通行，影響台電人員及梨山地區農產業聯外交通。

東勢林管處2005年完成「必坦溪流域整體治理規劃」，邀集台電、公路總局、和平區公所與當地居民討論，達成「集水區治理用心」、「保護庫區安全放心」與「延長水庫壽命安心」。為降低對動、植物的衝擊，生態檢核團隊畫分植物保護區，依據動物習性反向推斷可能出沒區域，減少對棲息地造成擾動。

東勢林管處處長蕭崇仁表示，必坦溪今年完成整治，歷經0518豪大雨及利奇馬颱風考驗，除保護德基壩安全，更獲農委會推薦參加工程會舉辦金質獎。透過防砂壩沉澱清淤，清疏2萬立方土砂，有效攔阻土砂、雜質，不僅延長水庫壽命，也有淨化水質功能。

必坦溪整治後發揮攔截土砂功能。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

必坦溪設計透過性壩體，可攔阻土砂、淨化水質。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

蕭崇仁說，委託逢甲大學所進行必坦溪水質檢驗，於匯入德基水庫的必坦溪靜水池採樣。檢驗結果顯示酸鹼值、溶氧量、氨氣、化學需氧量、總磷等項目，均符合甲類河川標準值，生物指標（FBI）更達「非常好」等級。

必坦溪沿線邊坡遍植喬木綠樹，加速植生復育。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

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