國民黨今(31)日在中央黨部召開「下架傲慢蔡政府」記者會，由韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋、韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千、立法院黨團首席副書記長陳宜民主打以「民進黨官員態度傲慢藐視媒體監督機制」及「上梁不正下梁歪：蔡英文幹話與打臉事蹟回顧」，抨擊蔡政府的傲慢，呼籲全民一起守護監督政府的民主機制，莫讓民主被霸道、傲慢、獨裁、腐敗的政府徹底摧毀。

周錫瑋表示，蔡英文正帶領她的傲慢團隊走向獨裁貪腐，看到民進黨政府官員的氣勢與傲慢，不要單想到是民主修養不夠，民進黨目的在於破壞監督蔡英文的民主機制。更甚，完全破壞司法檢調單位制度，舉凡中共代理人法、卡管案、東廠案等，只要是民進黨政府想修理哪個政黨或個人，都可以不經司法檢調單位的正常民主法治審判，由部會主管機關代理，這就是真正的東廠!

孫大千則質疑，這難道就是蔡英文總統於2016年參選時，再三保證的「謙卑謙卑再謙卑」嗎？面對2020選戰，蔡政府是否要先清楚說明當初這張支票做到與否？針對民進黨執意推動中共代理人法，他表達強烈憂慮並強調，該法將成為民進黨用來羅織罪名的一張空白起訴書，成為打擊異己、追殺政敵的最有效工具。

針對昨(30)日台北地方法院向當初處理太陽花事件的諸多員警提出百萬國賠之判決，孫大千與陳宜民皆表達了深切的遺憾與擔憂，孫大千表示，要民進黨政府說明，未來抗議民眾是不是可以癱瘓市民的日常？是不是可以佔領民進黨中央黨部、總統府、行政院？並呼籲台北市政府拿出擔當，力挺台北市警察局向台北市地方法院做出之判決提出上訴。

最後，周錫瑋強調，面對蔡英文由主張謙卑變成態度傲慢，政治人物該有的誠信變成謊言，民進黨在追求的民主變成戒嚴，已然違背民進黨當初創黨精神與理念。惡法國安五法、中共代理人法，與戒嚴或刑法第一百條相比有過之而無不及，以七年以上刑罰，五千萬至一億元罰款來看，是箝制言論自由。蔡政府用傲慢態度讓言論自由、新聞自由等，民主國家最基本要求皆喪失。

(工商 )