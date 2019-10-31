李小璐被發現昨晚上線75次。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

37歲金馬影后李小璐7年前和賈乃亮結婚，育有一女甜馨，2年前李小璐被爆偷吃歌手PG One，兩人當時不認，稱只是姊弟關係，結果昨(30日)流出3支兩人親密影片，可見李小璐和PG One勾脖子、親吻、十指交扣，PG One也認了曾和李小璐有感情，而一直封口沒說話的李小璐，被網友發現昨晚頻繁上線了75次，似對自己的緋聞也十分在意。

李小璐2017年年底跨年夜鬧出夜宿門事件，當晚賈乃亮開直播，稱老婆不在家是去「做頭髮」，卻被狗仔爆出和PG One過夜，事發後PG One堅稱將賈乃亮視為哥哥、將李小璐視為嫂子，強調清白，而女方閨密馬蘇也稱李小璐和PG One只是姊弟關係，未料昨兩人親密片瘋傳，馬蘇認了說錯話，發文自嘲：「臉真疼，我活該！」

而PG One認戀後，女主角李小璐至今未回應，據《鳳凰網娛樂》報導，網友發現，昨晚影片熱傳後，李小璐一個晚上就看手機上線了75次，今天早上又上線了20次，網友對此吐槽：「接下來pgone只有宣布自己是同性戀才可能扳回一局」、「這件事情告訴我們，一切沒有血緣關係的姐姐弟弟，哥哥妹妹……都是耍流氓」、「厲害了，嫂子」。

(中時電子報)