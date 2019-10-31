大型綜藝《快樂大本營》開播至今已經22年，稱得上長壽節目，陪著不少人成長、成家，節目也促成不少對情侶，有網友形容像是把一個綜藝節目演成了相親節目，但更精確地說《快樂大本營》像是一部明星感情紀錄片，甚至謠傳有所謂的”分手魔咒”，像是楊冪、馮紹峰等，都曾與另一半在節目中放閃，最後卻以分手收場。

《快樂大本營》的愛情終結者魔咒，究竟有多可怕？讓沒有參加過《快樂大本營》錄影的王菲，只在慈善晚宴中，遇見《快樂大本營》主持人李維嘉，開玩笑的和她說：「我夢到我和妳在一起，李亞鵬出局了。」沒想到王菲與李亞鵬後來竟真的離婚了。

另一段最經典的畫面就是林志玲與言承旭隔空傳情，隨著林志玲閃婚的消息曝光後，「旭玲戀」曾再度引發熱議！當年林志玲參與《快樂大本營》錄影時，主持人何炅念了言承旭寫真書中的一段話：「我想不明白，為甚麼兩個相愛的人，在受苦的時候想要接近，會那麼疼。」

讓林志玲當場紅了眼眶滿是淚水，後來言承旭也上《快樂大本營》，看到林志玲這段畫面，也是低頭若有所思，兩人終究未能走在一起。更多精彩內容敬請鎖定11月2日起中天綜合台每周六晚間10點《快樂大本營》。

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(中時電子報)