新北市府原預計打造八里台北港娛樂專用區成為「台版迪士尼」，卻因權利金過高導致廠商卻步，招商多次流標，今年5月變更為產業專用區，宣告胎死腹中，新北市長侯友宜表示，八仙樂園官司定案，訴訟告一段落，會引進新產業，不會讓八仙荒廢。

新北市議員鄭戴麗香今在市政總質詢指出，台北港區段徵收案從娛樂專用區變更為產專區，當初承諾的不能騙百姓，一定要有替代方案，「現在沒人標不代表以後沒人標，台版迪士尼放在那邊人潮就會一直進來。」

侯友宜說，過去已請很多樂園專家去評估，「大家看一看就搖頭，那塊沒有人要標」，侯直言，台版迪士尼根本沒人要來，因為地小、海風大，投資不划算，難道要放在那邊20年？

侯友宜強調，八仙樂園的塵爆案官司定案，訴訟告一段落，不允許八仙荒廢，會引進新產業，要對被害者要有交代，八里中心點也要活化起來，他一定會要求業者，八仙樂園還是朝娛樂方向走。

(中時 )