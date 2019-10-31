海巡採取雙艇夾擊攻勢，優勢警力冒著惡風險浪登船檢查。（金門海巡隊提供／李金生金門傳真）

金門海域進入黃花等高價魚種漁汛期，引來大陸漁船越界捕撈，金門海巡隊30日晚間逮捕「惠安017號」過程，數度遭對方蛇行拒捕，場面十分驚險。最後在雙艇夾擊攻勢下，將李姓船長等連人帶船押回偵辦，罰款從新台幣30萬元起跳。

連日來，金門海、岸巡隊聯手巡弋，陸續派遣10艘巡防艦艇執勤。昨夜由第9海巡隊PP-10039艇協同第5海巡隊PP-10052艇，配合高雄艦搭載特勤人員出海掃蕩。20時46分許，雷達發現溪邊海域有可疑光點徘徊，趕往現場確認是大陸籍「惠安017號」漁船，經廣播驅離無效，指揮官下令採取強勢取締。

在海巡艇幹員準備登檢時，「惠」船幾度蛇行拒檢，最後在海巡雙艇夾擊下，優勢警力冒著惡風險浪登船，順利將作業中的「惠」船押回料羅港留置，李姓船長等9人帶回隊部進行調查及行政處分。

海巡指出，「惠」船越界作業，明顯違反兩岸人民關係條例，除沒收網具和漁獲外，也將依現行規定處予新台幣30萬元以上的罰款。

(中時 )