台中市榮民服務處慶祝榮民節，31日舉行「輔導會成立65週年暨第41屆榮民節」慶祝活動，邀榮民眷代表與欣中天然氣公司等機構近150人參加，活動表揚年度榮民、員工、公益楷模，另感謝協助榮民就業績優企業廠商與個人等各類服務貢獻獎項，場面盛大熱鬧。

台中市榮服處長關永忠會中頒發獎座表揚並指出，榮民們從光復台灣、保衛台灣、建設台灣及愛留台灣的史實，為台灣的富裕與繁榮，付出了自己的青春歲月，甚至犧牲了寶貴的生命；因此「榮民」是國家寶貴的資產，是社會安定的基石，更是「忠誠、團結、榮譽」的族群象徵。

關永忠表示，台中市榮民服務處以「追求卓越、力求創新」的精神，彼此照顧扶持、團結合作，營造「溫馨、和諧、快樂」的工作環境，讓團隊不斷成長進步，提供更好的服務，讓年長榮民、眷獲得妥適照顧，青壯榮民、眷能夠順利就學與就業。

台中市榮民服務處感謝欣中天然氣公司長期支持，能長期協助榮民眷服務照顧工作，讓各項服務工作能夠持續順利推展，慶祝大會在大家一同互道「榮民節快樂」及輔導會65歲「生日快樂」的祝福聲中，圓滿落幕。

(中時 )