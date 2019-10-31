引言：

在台灣威力循環扇的努力之下，有愈來愈多的人了解，原來這台安裝在我們頭頂天花板上、平常你可能從未注意過的循環扇，竟然有這麼多學問及專業藏在其中，今年開發到第五代的旗艦機型，也是台灣威力最滿意的代表作，領先業界做出全機五年保固！到底「台灣威力循環扇」與眾不同的地方在哪裡？又為什麼循環扇其實是一年四季都適用的好產品呢？讓我們跟特派員的腳步，一起到門市及工廠去看看吧！

特派員特別整理了許多問題，請台灣威力董事長李國清一一為大家解答。

【把風打散、切割的無風感概念】

最多消費者問起、也是網路上最多網友想知道的，莫過於「市面上循環扇百百款、到底為什麼台灣威力敢說自己與眾不同呢？」聊起這個題目，董事長李國清先生對於自家產品可是信心滿滿，隨時都歡迎消費者親自到門市來鑑賞。

首先，在設計理念上與傳統地面直吹式的循環扇就有所不同，傳統地面循環扇為了能夠吹出大風量，而設計「集中式」的送風設計，讓循環扇吹得距離可以遠達30公尺。不過一旦循環扇放到天花板上距離變近了，最高只有3到4米，即使理念都是幫助室內空氣循環，但設計卻天差地別，許多廠商照著傳統循環扇的觀念來設計，太強、太集中的風量都會造成不舒適感、甚至有些人會覺得頭被吹得不舒服，而覺得循環扇不實用，甚至產生負評或壞印象。

有鑑於此，台灣威力循環扇在一開始就不是以集中直吹式來設計循環扇，而是以「大面積擴散且能夠吹出舒適柔和的風」為設計的出發點。簡單來說，若以數字解釋：假設風的力度是100%，經過台灣威力循環扇後，風的力度降到50%，但由於總風量不會改變，因此更多的風就會提前往旁邊擴散開來，而不會等到地面上才撞散開，整體空間感覺更舒適。且傳統馬達的風速只能「強、中、弱」三段，但台灣威力獨家選用高成本的「台達電DC直流馬達」，最高15段的風速選擇，讓每個人都能享受到舒適且幾乎感覺不到的「無風感」，這也是李董事長在設計上一直堅持的最大重點。

台灣威力獨家在設計上有許多獨家的專利，選用高成本的「台達電DC直流馬達」、扇葉設計、防塵蓋，所有環節能是讓每個人能享受舒適「無風感」的關鍵。

【獨家扇葉擾風設計 完美弧度吹出最柔軟的風】

在整體結構設計上，為了能夠吹出柔和舒適的風，台灣威力做了「擾風設計」，關鍵就在「扇葉」。市面上廠商大多採用刨刀式扇葉，能夠將風壓下來而產生更大的風量，但天花板循環扇其實不需要這麼大的風量，因此採用柔和式的「曲面扇葉」，最困難的部分在於整個扇葉的「厚度分佈、垂向角度，扇葉弧度」三者間找出一個適當的平衡點。

李國清董事長特別介紹台灣威力獨家的柔和式「曲面扇葉」，最困難部分在於整個扇葉的「厚度分佈、垂向角度，扇葉弧度」三者間找出適當的平衡點。

另外一個關鍵點就是獨家「防潮風管接頭」的設計，很多人以為循環扇背後挖洞後套上風管就搞定了，但實際採用發現會產生噪音問題，冷氣的風直吹循環扇，強勁的風會影響扇葉運作且產生吵雜風切聲，無法在安靜的空間使用。而這個三角形的設計，第一個是為了要保護馬達不讓凝水滴入、可以打散冷氣的風，讓冷氣柔和的順著這三角形的弧度吹入循環扇，再搭配台達電DC馬達慢速柔和風，「無風感」更能讓消費者可以安心使用風管循環扇。

【正確觀念：一年四季都適合使用循環扇】

最後，台灣威力今年業績創新高，業務經理李睿哲除了感謝各大公司行號的支持肯定外，也特別提出一年四季其實都適合使用循環扇的觀念。李睿哲表示：「因為室內空氣悶的問題不會只有夏天出現、冬天就消失，但是因為市面上的循環扇風量都做得很大、且秋冬季節整體氣溫降低，這時候消費者就覺得兩難，開了循環扇就太冷、不開又太悶。」對此，為了能夠打造出一年四季都可以使用的循環扇，台灣威力採用「台達電DC直流變頻馬達」，能夠做到「15段速調控」能夠低慢速送出柔和自然風，讓消費者可以感受室內空氣流動但又不用吹到風，因此秋冬也適合使用，真正舒適的無風感概念就是綜合諸多設計優點所結合而成。

業務經理李睿哲特別提出一年四季其實都適用循環扇的觀念，因為室內空氣悶不會只有夏天出現、冬天就消失，而循環扇能幫助空氣時時保持流通。

(中時電子報)