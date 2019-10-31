桃園石門活魚節開跑 鄭文燦：保證白白胖胖

為期1個月的桃園石門活魚節即起熱鬧展開，今年主打「傳承好味道」，近30家石門水庫在地活魚餐廳拿出「阿公阿嬤的手路菜」，喚起大家記憶中石門風華及活魚料理的好味道，遊程尋找ㄚ桃園哥立牌拍照打卡，還能抽市價逾2.4萬元的黃金魚墜飾，市長鄭文燦笑言，「吃活魚、遊石門，保證白白胖胖！」
鄭文燦說，石門水庫活魚料理名聲遠播且歷史悠久，包括烏鰡、大頭鰱、草魚等都很鮮美，周邊許多活魚店家代代相傳，時至今日已經傳給第二代、甚至第三代，新世代不僅傳承老店拿手菜，也注入新思維，發展出許多特色料理。今年石門活魚節以「傳承好味道」為主題，邀請多位大廚一展身手，再現各種傳統料理，讓遊客體驗一場美食饗宴。
觀旅局也祭出多項好康，11月6日前，上活動官網票選最符合「傳承好味道」主題的料理與感人故事，有機會獲得22萬元的活魚料理抵用券、不限次數使用的200元「活魚料理限定折扣卡」，讓遊客吃好吃滿。11月1日至30日到特約店家品嘗活魚料理或搭乘石門水庫遊艇滿千元，即可獲得活魚款或景點款的限量桌墊，近30家石門水庫在地活魚餐廳及商家，也合作推出「石門活魚節」期間限定優惠，像是送私房菜、活魚秤重9折等好康，活動期間到龍潭和大溪，與設有「園哥」立牌的景點及設有「ㄚ桃」立牌的活魚店家合影上傳，即可抽6條純金打造的黃金魚墜飾。
鄭文燦說，石門水庫周邊具有許多優質旅遊景點，活魚節結合大漢溪跨域亮點計畫及浪漫台三線計畫，期盼到石門吃活魚的遊客也能到龍潭大池、三坑老街、銅鑼圈茶鄉等處觀光，或到石門水庫環湖步道、石門山、溪洲山等登山健走，享受石門水庫周邊豐富的自然人文生態以及龍潭客庄的美好，笑言活魚乾淨無汙染、沒土味，具有蛋白質、膠質、鈣質等豐富營養，對於成長階段的孩子幫助很大，可以讓孩子白白胖胖、健康成長，歡迎市民朋友攜家帶眷來品嘗。
(中時 )
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