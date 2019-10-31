高巿議會審總預算 綠黨團罷占主席台 15:052019/10/31 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄巿議會31日審查明年度總預算，民進黨團罷占主席台。（曹明正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿議會31日審查高雄巿政府明年度總預算，由於高雄巿長韓國瑜請假，民進黨議員持標語「接受質詢」、「面對巿民」、「沒有巿長」、「沒有預算」罷占主席台，同時還將椅子堆滿主席台兩側，癱瘓議事開會。 下午3時高雄巿議會準備開議，民進黨團有備而來，提早罷占主席台，書記長林智鴻喊話「水都準備好了、長期抗戰」，並帶領高呼「沒有巿長、沒有預算、沒有付委」，同時拿出「落跑雞」猛按，讓雞叫，諷刺韓國瑜是落跑巿長。 (中時 ) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #高雄巿 #民進黨 #總預算 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓背上蓋天后宮官印 韓國瑜：公費遊學一年非吹牛 10:222019/10/27 政治 過半民眾 不滿意民進黨執政表現 10:142019/10/28 政治 韓國瑜請假 綠委開記者會：胡謅了兩周 12:332019/10/28 政治 韓民調低？醫師下鄉觀察真相是.. 15:322019/10/28 政治 藍營立委許毓仁：蔡英文民調到頂 但韓國瑜... 00:012019/10/29 政治 「黑韓教父」曝：韓表現出他「一定要當老大」的氣魄 11:172019/10/30 政治 補助交換生政見有感 未來事件交易所韓蔡差距拉近！ 13:312019/10/30 政治 李正皓：韓國瑜「白胖說」掌控聲量 牽著選戰節奏走 18:152019/10/30 政治 中共代理人法推前 自由退後 04:092019/10/31 論壇廣場 韓國瑜民調被嚴重低估？他分析後吐實情 09:492019/10/31 政治 政治熱門新聞 綠營瘋傳大選試算 高嘉瑜爆韓蔡最終結局 - 政治 最新民調出爐！韓蔡差距變化 網喊：有點扯 - 政治 小英民調真告急？網分析揭民進黨驚人操盤... - 政治 曾是扁迷英粉！深綠司機4理由改挺韓 - 政治 驚傳遭柯P愛將性騷擾 學姐不安驚問：「你為什麼要關門！」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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