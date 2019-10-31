高雄巿議會31日審查高雄巿政府明年度總預算，由於高雄巿長韓國瑜請假，民進黨議員持標語「接受質詢」、「面對巿民」、「沒有巿長」、「沒有預算」罷占主席台，同時還將椅子堆滿主席台兩側，癱瘓議事開會。

下午3時高雄巿議會準備開議，民進黨團有備而來，提早罷占主席台，書記長林智鴻喊話「水都準備好了、長期抗戰」，並帶領高呼「沒有巿長、沒有預算、沒有付委」，同時拿出「落跑雞」猛按，讓雞叫，諷刺韓國瑜是落跑巿長。

(中時 )