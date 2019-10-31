韓國瑜第五站到八德陸光活動中心，韓國瑜說，15分鐘前踏入僑愛，15分鐘後二度踏入眷村，自己的四大信念是保護中華民國、熱愛中華文化、堅持自由民主，及莫忘世上苦人多。他說，生命中歷練很多階段，在任何階段，信念從來沒有退色，每個人的眼睛都是發光發亮，只要韓國瑜造勢場合，千篇一律眼睛都炯炯發光，我們希望國家經濟、後一代子孫好。

他說，這趟從南部出發有非常多感慨，最害怕的是台灣鎖住了，宋朝開始女人裹小腳，裹了1千年，最害怕是台灣被裹起來，這個世界會忘記台灣，如果繼續下去，外交在民進黨執政一敗塗地，這3年半新南向一蹋糊塗，海峽兩岸緊張對峙，內部經濟衰退蕭條，人心渙散散漫，人才外移，年輕人被低薪困住，我問民眾，你找一個行業在台灣對未來充滿信心，從來沒有一個行業對未來充滿信心，每個行業都害怕未來，台灣不能再窩囊下去。

韓國瑜說，以今天現況台灣外匯存底有4千6百億，每個人賺1百塊有33到34存起來，加起來幾十兆存款，為什麼今天過得這麼窩囊，這是不對的，是民進黨執政出了問題，貪汙腐敗派系分贓倒行逆施施政錯誤，只愛權力不愛人民，明年1月11日這一票是為自己投的，善良的台灣人民被民進黨逼到小小角落，連喘氣都困難，連你要去抗議都只看到鐵絲網、拒馬、警察、憲兵，我們必須改變，為自己家人投下這一票，為台灣社會往好的方向發展投下、為子子孫孫中華民國未來投這一票，所有的小矛盾不滿牢騷要放在一邊，從大愛出發，總統過關立院過半，總統要投給又黑又瘦的韓國瑜。

(中時 )