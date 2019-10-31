雄獅旅行社2017年時電腦主機遭駭客入侵，從中竊取上百名顧客身份證字、手機等個人資料，有人更因此遭詐騙集團打來騙錢，消費者文教基金會整理被害人投訴後，代替其中25名消費者提起團體訴訟，具體求償450萬9575元，士林地方法院31日一審宣判，認為這是第三者惡意入侵，雄獅並無不當管理，判消基會敗訴，可上訴。

消基會代表25名被害民眾，指稱2017年5月旅行社作業系統遭入侵竊取個資，導致有消費者後來接獲詐騙電話，對方自稱是雄獅旅行社員工，匯款出現問題，誘騙對方至提款機操作詐財，依個人資料保護法、消費者保護法及民法，向雄獅求償450萬9575元。

案經士林地院審理，雄獅主張系統遭到入侵，他們也是被害者，不代表公司沒有妥善管理要洩露個資，事發後也立刻向顧客告知此事，有盡善良管理人注意義務，民眾後來被騙，也是詐騙集團所為，與雄獅旅行社沒有因果關係。

合議庭審酌，本案是第三人惡意入侵，且駭客入侵時有所聞，現今科技也無法完全避免攻擊，雄獅事後立刻報警，並發佈重大訊息告知消費者，已採取適當防護行為，避免可能發生的財產損害，原告無法證明事後被騙，是否與個資洩露有關，判消基會代償官司敗訴，可上訴。

(中時 )