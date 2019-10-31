洪秀柱台南站路口「撩下去」

國民黨前主席洪秀柱參選台南市第六選區立委「撩下去」，今天下午在台南市東區中華東路、東門路「站路口」衝刺選情，她預告後天競選總部成立將有韓國餘、朱立倫、吳敦義一同現身站台，談到韓國瑜選情，她說，現在已經在翻轉過程，繼續努力還會往上升。

洪秀柱後天上午將在中華東路成立競選總部，她今天站路口時，預告當天除了即將接任韓國瑜全國競總主委朱立倫、黨主席吳敦義南下站台，最大咖男主角韓國瑜也應該可望出席，屆時將同台營造勝選氣勢。

洪秀柱說，朱立倫肯出任韓國瑜全國競選總部主委是好事，也讓外界沒機會見縫插針，說誰跟誰有競爭而心有千千結，不願站在一起，但其實大家心無旁鶩，只有一個目標就是勝選，朱立倫肯擔任這個職務，非常好。

面對韓國瑜近期民調往上升，她說，從韓國瑜出線後到參選過程有很多不同聲音，更動輒被黑韓、被媒體大作文章，久而久之，大家發現這一招沒用，選舉就是要檢驗現在政府施政狀況如何，施政不好就是要下台，不去檢驗施政卻挑對手小毛病，慢慢地，選民也發現不對勁，挺韓的士氣也會慢慢凝聚。「選戰還剩下2個月，我們對他相當有信心，現在進入翻轉過程，我相信接下來還會往上升。」

頭一回在台南站路口，洪秀柱笑說，自己選舉好多次，站街頭經驗也豐富，以往在台北站街口也站橋頭，但台南畢竟是第一戰，比較新鮮，第一次在台南選，還是要讓大家知道「我撩下去，還有誰說我說是來沾醬油？」

(中時 )