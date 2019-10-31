國民黨總統參選人韓國瑜今到桃園眷村進行傾聽之旅，媒體詢問其國政顧問團總召張善政說民調不像綠營說有十幾趴差距，韓國瑜說，身為政治人物天下第一等大事是民心，人民的心裡想什麼憂愁什麼，在乎什麼，是從政人首先考量的，民進黨天天迷戀民調冷冰冰數字，自己從屏東一路往北，這麼多縣市民眾人民過的很辛苦，民心思變，蔡英文還有兩百多天任期，應該要好好打拼服務，不要迷戀數字機構效應，調整阿拉伯數字讓自己乾過癮，張善政是從多方面了解民調差異沒這麼大，他他強調自己了解的是民心。

至於深入眷村是否固樁，他說大家各自有理念，與誰挖誰的樁沒有差異，柯P在台北市也不代表我不能去。針對有名嘴(陳東豪)說他打破酒瓶刺人，韓國瑜說，現在抹黑一黑二黃三花四白，我從小到大沒打破酒瓶刺人，「陳東豪先生也認識，為何不查證」 。韓說已委請律師準備提告，他並指抹黑抹黃抹紅抹白要有限度，知識分子昧著良心能心安嗎？

至於太陽花判國賠，韓國瑜說對警察很不公平，會讓警界心中有陰影，這不是台灣民眾社會之福，非常不公平。

(中時 )