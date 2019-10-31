2014年太陽花學運期間，員警驅離佔領行政院民眾爆發濺血事件，前立委周倪安等20餘人提出國賠，台北地方法院昨判台北市警察局須賠償總計100餘萬元，仍可上訴。對此，內政部長徐國勇今下午召開記者會表示，法院判決及北市警察局是否上訴予以尊重。對於藍營炮口一致質疑打擊警界士氣，高喊明年大選要下架民進黨，徐國勇回嗆，這件事前發生在馬政府時代，打擊警界士氣還不是馬政府造成，不希望政治語言影響警察士氣。

太陽花學運國賠案判決，遭質疑恐打擊警界士氣，甚至影響員警未來值勤意願，徐國勇表示，尊重法院判決，但法律都有相當原則，依據每個集會遊行處理，台灣對照香港，台灣警察在集會遊行不會帶實彈的槍，因為違反比例原則，去年集會遊行也未出動鎮暴警察，每個個案情況不一樣，指揮官會視情況下達命令，對不法行為制止。

國民黨團今天上午召開記者會，質疑台北地院判決結果是政治性判決，打擊員警士氣，要求警政署、台北市政府警察局務必上訴到底，為警察嚴正執法做後盾，堅守執法尊嚴。

對此，徐國勇不以為然表示，這件事情發生在國民黨執政時代，如果該事件影響員警士氣，這不是馬政府造成的事情嗎？這就是政治語言，不希望因為選舉要到了，用政治語言影響警界士氣。

徐國勇強調，國家賠償案被告是台北市警察局，市警局有上訴的權利，我們尊重上訴權，據目前得知，北市警察局決定要上訴。

媒體追問，若太陽花學運發生在民進黨執政時期，警察要不要執法？徐國勇說，這就是法院講的比例原則，如果對徒手的人用槍制伏，可能不符比例原則，如果拿刀，當然要動用警械，總不可能發生車禍就都不要開車，不是這樣處理，希望外解不要把情緒帶進來，相信指揮官會依現場狀況做出適當的決定。

(中時 )