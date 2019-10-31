許志安被拍到和女星黃心穎車上激吻，影片流出後震撼演藝圈，事後鄭秀文選擇原諒才讓事件落幕，未料傳出跑到美國避風頭的黃心穎，竟傳出懷了許志安兒子，甚至準備在美國結婚，對此鄭秀文在IG發文：「好好去愛，起碼不會有遺憾」，被外界推測是對此事做出回應。

微博瘋傳對話截圖，內容寫道「你們還記得黃心穎嗎？她有了許志安的孩子，要在美國結婚」，消息曝光引發網友熱議，不過當事者皆未對此事做出回應，鄭秀文則在IG上分享姐妹淘聚會照片，開心表示：「這夜相聚令我們把煩惱盡量忘掉」，似乎不想搭理黃心穎懷孕一事，接著先提到父母因年邁無法親臨演唱會後，又表示近期主演電影《花椒之味》讓她感觸良多，並提及：「只要有好好去愛，就起碼不會有遺憾」，可說令外界相當不捨。

鄭秀文IG全文。（圖／鄭秀文IG)

至於黃心穎爆出偷吃後事業全毀後，男友馬國明也和她分手，事業、感情兩頭空的她，只得到國外避風頭，據悉目前改名在美國定居，更改行當房仲，至於是否懷有許志安的小孩？就得等時間來證明一切。

(中時電子報)