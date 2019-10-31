南韓總統府青瓦台發言人高旼廷今天在記者會表示，北韓國務委員會委員長金正恩30日下午就南韓總統文在寅的母親姜韓玉去世，發電弔唁。

金正恩特發唁電能否讓陷入僵局的南北韓關係，以及北韓與美國核談判帶來轉機，頗引人注目。

南韓聯合新聞通訊社指出，高旼廷在記者會表示，金正恩在唁電說，向逝者致以沉痛哀悼，並向文在寅表示深切慰問。

青瓦台國政情況室室長尹建永30日下午在板門店接到唁電後，於當晚直奔設在釜山南川聖堂的靈堂將唁電轉交給文在寅。

報導指出，南韓前總統金大中遺孀李姬鎬逝世後，北韓領導人金正恩的胞妹金與正曾於今年6月19日親自由平壤南下，將金正恩送的花圈和唁電送到板門店北韓轄區「統一閣」，交給前往板門店的青瓦台國家安全室長鄭義溶。

青瓦台消息人士表示，這次在板門店送來唁電的並不是金與正，也不便公布唁電的細節。除了轉交唁電外，南北韓雙方人士並未就懸而未決的問題交換意見。

(中央社)