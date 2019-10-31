1位40歲神經外科醫師因工作關係，要長期且長時間站立幫病患開刀，多年下來飽受腰酸背痛之苦，日前一度疼痛到無法行走，就醫後診斷為腰椎間盤突出，中國醫藥大學新竹附設醫院以「微切傷口脊椎融合手術」醫治，術後當天即可下床活動。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科主任黃祥銘表示，這位醫師同業是患有腰椎椎間盤突出及滑脫併壓迫到坐骨神經，造成下肢麻痛及活動困難等障礙。

最後決定以「微切傷口脊椎融合手術」，打入6支骨釘並以顯微手術解決神經壓迫問題，而且傷口不到4公分，病患術後恢復良好，術後當天即可下床活動，兩天後出院立即返回工作崗位，繼續幫病患開刀，若採用以往的手術方式，很難達到如此快速恢復的效果。

黃祥銘同時表示，診間另外有個80歲女姓患者病例，她是出現下背痛、跛行，雙下肢麻痛嚴重的狀況超過3個月，藥物及復健無效，最後施以「微切傷口脊椎融合手術」，開完刀兩天即出院，術後恢復順利。

他說，此種手術比起傳統或是一般微創手術更進化，特色是僅需10元硬幣大小的開口，即可進行神經減壓，並且採新式皮質骨釘路徑置入術，就能達到固定脊柱的效果，整體效果較以往更加微創。

患者術後2至3天內即可出院，術後傷口不用拆線不用換藥，20歲到90歲都可適用，尤其適合體型較胖和骨質疏鬆病患。

目前該科治療超過30例的病患，若民眾於臨床上出現有脊椎退化或滑脫問題同時合併有下肢麻痛及間歇性跛行等症狀，都應立即就醫診斷，選擇合適的方式治療。

(中時 )