台南善化區小新國小響應舊鞋救命活動。（劉秀芬攝）

台南善化區小新國小響應舊鞋救命活動，學生與家長共襄盛舉，共募集到26大箱的鞋子、包包、衣服等，小朋友並幫忙整理衣物，學習如何打包與搬運，將大家的愛心送到非洲，幫助異國的弱勢民眾。

為了這場活動，學校先安排課堂的討論，由老師在班級和學生分享非洲貧窮地區的情況，說明一雙合腳的鞋子，可以讓他們遠離「沙蚤」寄生所的導致雙腳紅腫潰爛，甚至會致命的危險，不但讓學生有了國際觀，更學習到知福、惜福、再造福觀念。

學生家長、志工媽媽也共襄盛舉，帶來大量的物資與紙箱，陪著孩子檢視所捐贈的物資是否符合當地需求，學生除了學習整理衣、鞋、包包外，更學習如何打包與搬運。學生家長表示，能將家中不需要的衣服捐贈出來給需要的人，非常的環保且有意義。

小新國小校長謝慶煌表示，透過活動的舉辦，讓學習更活潑立體化，學生了解更深入舊鞋救命的意義，希望透過這樣的活動課程，培養學生的愛心與善心；也感謝嘉里大榮物流公司共襄盛舉，幫學校不必再行籌募運費，讓活動更加圓滿。

(中時 )