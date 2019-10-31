西濱快速公路、台61線即將完工預計12月25日舉行通車活動，並可望在明年農曆年前通車。公路總局長陳彥伯表示，目前鳳鼻到香山段和台15線共線，公路總局正在跟新竹市政府討論，規畫完之後朝高架化處理。

公路總局上午報告西濱快速公路周邊效益行銷串聯，蘇揆表示， 台61線西濱快速公路，自1992年起推動辦理，歷時27年，耗資1500億元興建，沿著台灣西海岸，北從新北市的八里，南至台南市的曾文溪橋，全長308公里，全線除新竹的鳳鼻至香山段外，將於明年春節前完工通車。蘇揆說，感謝交通部及公路總局近30年來投入大量人力、物力，費盡心力，展現具體成果，值得肯定。

蘇揆也指，西濱快速公路串聯西部地區重要港口與觀光休憩景點，兼顧融合沿線自然生態、歷史人文及產業活動，在工程與生態兩種價值之間取得平衡，在多處交流道與景觀橋的設計上更是別出心裁，很有故事性。一條公路，可以結合世界級的濕地景觀、無形文化資產、不同樣態的產業活動，相信在世界上也是相當獨特。

蘇揆並說，這麼一條特別充滿文化、生態元素的公路，政府應該透過更好的行銷，讓國人瞭解、善加利用，將它打造為獨特的公路品牌，像是德國有「羅曼蒂克大道」，客委會推廣客家風情的「浪漫台三線」，公路不只是交通功能而已，而是讓台灣民眾對自己土地更加認識，更有認同感。

而對於鳳鼻香山段問題，陳彥伯表示，鳳鼻到香山段目前和台15線共線，是否高架化還在進行可行性研究。主要是此會經過一處國際級濕地，如何避開濕地並考量南寮漁港的發展，公路總局正在跟新竹市政府討論路線規劃，規畫完之後朝高架化處理。

(中時 )