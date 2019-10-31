立法院司法法制委員會今天舉行「民法成年年齡門檻是否調降」公聽會。雖然下修民法年齡可能有牽一髮動全身的問題，且可能與將來投票年齡門檻下降息息相關，與會專家學者皆認為有研修必要，但可以謹慎評估而行。法務部次長張斗輝則說，法務部會採開放態度，繼續聆聽各界意見。

《民法》第12條條文規定「滿20歲為成年」，有立法委員提案要將《民法》規定的成年門檻調降為18歲，因此舉行公聽會聆聽各界意見，目前世界各國對於成年年齡的界定標準不一，但已有逐步下降趨勢，如鄰國日本已於民國107年將成年年齡調降為18歲，並於111年正式實施。

東吳大學教授黃陽壽認為，這事關重大、各有利弊，但有研修的必要性，最好可以慎重、從容進行，如果進行修正，將對民事或行政的相關實體及程序法規體系，牽一髮而動全身，應酌定相當的宣導適應期，宜將施行日期訂為修正公布後4年或更長的期間。調降民法成年年齡可能涉及行為能力與責任能力的層面，立法時應分別觀察考量。

律師張鈞綸則認為，由於立法院的屆期不延續的關係，怕這案子過了這會期又沒了。過去都會用什麼人思慮不周、容易受影響為由，不給某些人應有的權利，過去就是這樣子阻擋黑人跟女人的投票權，不希望用這個理由成為開啟下一個機制的阻礙，「這樣的理由真的很蠢！」

張斗輝表示，法務部採開放態度，希望聆聽各界意見，公聽會學者專家的意見等，均將納入後續調降民法成年年齡法制研議的重要參考。未來若將民法成年年齡調降為18歲，需考量相關法律也可能須一併配合檢討修正，例如納稅義務人列報扶養親屬免稅額的審查要件等，經過初步篩選，所涉法律約有200多條。

法務部法律事務司長鍾瑞蘭則表示，法務部近期有就成年年齡調降的議題，舉行校園座談跟民調調查，結果顯示，贊成以及反對者呈現五五波，都會納入考量。

(中時 )