去年10月底發生普悠瑪列車出軌事故，造成18人死亡、288人受傷，台鐵局今日表示，由於普悠瑪列車缺失與事故有關，因此已委託中桂法律事務所，正式向普悠瑪列車製造商日商住友提告，求償金額共6.11億元。另台鐵表示，特檢小組發現，普悠瑪列車上有多項缺失待改革，台鐵也將持續依約要求賠償。

台鐵局表示，普悠瑪事故事發滿一年，台鐵除持續關懷罹難者家屬與受傷旅客、協調賠償事宜等，先前也委請專業技術顧問台灣世曦工程顧問公司，針對普悠瑪事故列車機組件缺失及故障狀況，與事故發生的關連性與原因進行分析。

台灣世曦技術分析報告指出，普悠瑪列車主風泵設計不良、列車自動防護系統（ATP）隔離開關遠端監視系統未連線等缺失，確實與事故發生具有關聯性，因此台鐵局正式向日商住友及台灣住友提出求償，要求針對旅客傷亡賠償責任、列車毀損、相關設備損害與營業損失等各項損害，依鐵路法及民法等進行賠償，求償金額達6.11億元。

台鐵局表示，為因應普悠瑪列車故障問題，今年9月也成立特檢專案小組，經調查發現，普悠瑪列車尚有多項缺失待根本有效改善，台鐵局將持續依合約要求日商住友及台灣住友進行改善，並保留求償權。

(中時 )